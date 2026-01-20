PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Gestohlene Kennzeichen, kein Führerschein und Drogen gefunden

Lorsch (ots)

Zivilfahndern des Polizeipräsidiums Südhessen ist bei einer Kontrolle am Montag (19.01.) an der Rastanlage Lorsch-Ost an der A67 ein Volkswagen aufgefallen, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Darüber hinaus war das Auto nicht versichert. Der Fahrer, ein 24 Jahre alter Mann dem Kreis Offenbach und sein Beifahrer, ein 27-jähriger aus Frankfurt, wurden durch die Beamten ebenfalls genauer unter die Lupe genommen. Dabei wurden beim Fahrer ein paar wenige Gramm Haschisch gefunden, außerdem hatte er keinen Führerschein. Dass er vor Antritt der Fahrt auch Drogen zu sich genommen hatte, räumte der Fahrer gegenüber der Streife auch noch ein. Beide wurden vorläufig festgenommen und mussten die Polizisten zu ihrer Dienststelle begleiten. Dort wurde beim Fahrer Blut abgenommen und die gestohlenen Kennzeichen sichergestellt. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauch, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Stefan Launhardt

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

