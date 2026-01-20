Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Kindergarten

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Sonntagabend (18.1.), 18 Uhr, und Montagmorgen (19.1.), 7 Uhr, einen Kindergarten in der Emilstraße ins Visier. Sie verschafften sich gewaltsam über eine Tür Zugang ins Innere des Gebäudes und durchwühlten mehrere Räume. Sie entwendeten unter anderem ein Laptop und eine Kaffeevollautomaten. Danach flüchteten sie unerkannt mit ihrer Beute.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 in Verbindung zu setzen.

