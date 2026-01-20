PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Kindergarten
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Sonntagabend (18.1.), 18 Uhr, und Montagmorgen (19.1.), 7 Uhr, einen Kindergarten in der Emilstraße ins Visier. Sie verschafften sich gewaltsam über eine Tür Zugang ins Innere des Gebäudes und durchwühlten mehrere Räume. Sie entwendeten unter anderem ein Laptop und eine Kaffeevollautomaten. Danach flüchteten sie unerkannt mit ihrer Beute.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

