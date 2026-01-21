PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfall auf der Honsberger Straße

Wuppertal (ots)

Am 21.01.2026, gegen 08:20 Uhr, kam es auf der Honsberger Straße zu 
einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw.

Ein 41-jähriger Mann fuhr mit seinem Skoda Scala die Honsberger 
Straße in Richtung Alexanderstraße. Als er in die abknickende 
Vorfahrt einbog stieß er mit dem vorfahrtsberechtigten Citroen C4 
eines 45-Jährigen zusammen. 

Bei dem Unfall wurde die 14-jährige Beifahrerin im Citroen leicht 
verletzt. Sie wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden liegt bei circa 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

