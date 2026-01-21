Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfall auf der Honsberger Straße

Wuppertal (ots)

Am 21.01.2026, gegen 08:20 Uhr, kam es auf der Honsberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Ein 41-jähriger Mann fuhr mit seinem Skoda Scala die Honsberger Straße in Richtung Alexanderstraße. Als er in die abknickende Vorfahrt einbog stieß er mit dem vorfahrtsberechtigten Citroen C4 eines 45-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurde die 14-jährige Beifahrerin im Citroen leicht verletzt. Sie wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell