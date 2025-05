Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250505.5 Rendsburg: Zeugen nach Schussabgabe gesucht - Folgemeldung zu 250505.3 und 250505.4

Rendsburg (ots)

Nachdem es heute gegen 12:40 Uhr zu einer Schussabgabe auf zwei männliche Personen in der Kieler Straße in Rendsburg an der Bushaltestelle in Höhe der Nobiskrug-Werft gekommen war, bittet die Polizei auch die Bevölkerung um Mithilfe. Zeuginnen und Zeugen könnten einen wichtigen Beitrag zu den Ermittlungen leisten.

Daher ist ab sofort das Hinweisportal der Landespolizei Schleswig-Holstein freigeschaltet, auf dem unter folgendem Link Videos, Fotos und Hinweise hochgeladen werden können: https://sh.hinweisportal.de/.

Hinweise können dort auch anonym geschehen.

Telefonische Hinweise nimmt die Polizei auch unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 entgegen.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

