Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS Einbruchmeldungen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen wurden im Bergischen Städtedreieck folgende Einbrüche bei der Polizei angezeigt. Wuppertal - In der Rödiger Straße versuchten Unbekannte, zwischen dem 16.01.2026 (09:00 Uhr) und dem 18.01.2026 (11:10 Uhr), in eine Wohnung einzubrechen. Sie brachen den Versuch ab. Am 18.01.2026, zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr, brachen Unbekannte eine Wohnungstür in der Hügelstraße auf. Über eine Beute ist bislang nichts bekannt. In der Nevigeser Straße verschafften sich Unbekannte am 19.01.2026, um 12:02 Uhr, unberechtigt Zugang zu einer Wohnung. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Am 20.01.2026, gegen 11:45 Uhr, versuchten zwei weibliche Tatverdächtige in ein Haus an der Hohlenscheidter Straße einzubrechen. Sie wurden durch einen Nachbarn gestört und flüchteten. Die Flüchtigen sind circa 1,70 m groß, schlank, trugen jeweils ein Kopftuch und waren dunkel gekleidet. Im Zeitraum zwischen dem 17.01.2026 (15:00 Uhr) und dem 20.01.2026 (22:45 Uhr) hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Hauses in der Katernberger Straße auf. Sie stahlen Bargeld und Schmuck. In Ronsdorf wurde zwischen dem 20.01.2026 (15:30 Uhr) und dem 21.01.2026 (07:00 Uhr) in zwei Schulen und eine KITA eingebrochen bzw. versucht einzubrechen. In der KITA wurden Bargeld und ein Telefon gestohlen. Über weitere Beute ist nichts bekannt. Unbekannte drangen am 21.01.2026, zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr in eine Wohnung in der Straße Pfälzer Steg ein. Sie stahlen Bargeld und Schmuck. Solingen - Am 17.01.2026, zwischen 12:00 Uhr und 18:45 Uhr, drangen Täter in ein Wohnobjekt an der Langhansstraße ein. Es wurde Schmuck gestohlen. Zwischen dem 17.01.2026 (00:30 Uhr) und dem 18.01.2026 (13:30 Uhr) verschafften sich Einbrecher gewaltsam Einlass in ein Einfamilienhaus in der Kärntener Straße. Es wurden Schmuck und Münzen gestohlen. Remscheid - In der Straße Steinberg drangen Einbrecher zwischen dem 20.01.2026 (17:30 Uhr) und dem 21.01.2026 (06:45 Uhr) in ein Geschäftsgebäude ein. Über eine Beute ist bislang nichts bekannt. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell