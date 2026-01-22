PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS Einbruchmeldungen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

In den vergangenen Tagen wurden im Bergischen Städtedreieck folgende 
Einbrüche bei der Polizei angezeigt.

Wuppertal - In der Rödiger Straße versuchten Unbekannte, zwischen dem
16.01.2026 (09:00 Uhr) und dem 18.01.2026 (11:10 Uhr), in eine 
Wohnung einzubrechen. Sie brachen den Versuch ab.
 
Am 18.01.2026, zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr, brachen Unbekannte 
eine Wohnungstür in der Hügelstraße auf. Über eine Beute ist bislang 
nichts bekannt. 

In der Nevigeser Straße verschafften sich Unbekannte am 19.01.2026, 
um 12:02 Uhr, unberechtigt Zugang zu einer Wohnung. Nach bisherigem 
Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Am 20.01.2026, gegen 11:45 Uhr, versuchten zwei weibliche 
Tatverdächtige in ein Haus an der Hohlenscheidter Straße 
einzubrechen. Sie wurden durch einen Nachbarn gestört und flüchteten.
Die Flüchtigen sind circa 1,70 m groß, schlank, trugen jeweils ein 
Kopftuch und waren dunkel gekleidet.

Im Zeitraum zwischen dem 17.01.2026 (15:00 Uhr) und dem 20.01.2026 
(22:45 Uhr) hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Hauses in der 
Katernberger Straße auf. Sie stahlen Bargeld und Schmuck.

In Ronsdorf wurde zwischen dem 20.01.2026 (15:30 Uhr) und dem 
21.01.2026 (07:00 Uhr) in zwei Schulen und eine KITA eingebrochen 
bzw. versucht einzubrechen. In der KITA wurden Bargeld und ein 
Telefon gestohlen. Über weitere Beute ist nichts bekannt.

Unbekannte drangen am 21.01.2026, zwischen 14:00 Uhr und 20:00 Uhr in
eine Wohnung in der Straße Pfälzer Steg ein. Sie stahlen Bargeld und 
Schmuck.  

Solingen - Am 17.01.2026, zwischen 12:00 Uhr und 18:45 Uhr, drangen 
Täter in ein Wohnobjekt an der Langhansstraße ein. Es wurde Schmuck 
gestohlen.

Zwischen dem 17.01.2026 (00:30 Uhr) und dem 18.01.2026 (13:30 Uhr) 
verschafften sich Einbrecher gewaltsam Einlass in ein Einfamilienhaus
in der Kärntener Straße. Es wurden Schmuck und Münzen gestohlen.

Remscheid - In der Straße Steinberg drangen Einbrecher zwischen dem 
20.01.2026 (17:30 Uhr) und dem 21.01.2026 (06:45 Uhr) in ein 
Geschäftsgebäude ein. Über eine Beute ist bislang nichts bekannt.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei 
unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 15:57

    POL-W: RS Unfall auf der Honsberger Straße

    Wuppertal (ots) - Am 21.01.2026, gegen 08:20 Uhr, kam es auf der Honsberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Ein 41-jähriger Mann fuhr mit seinem Skoda Scala die Honsberger Straße in Richtung Alexanderstraße. Als er in die abknickende Vorfahrt einbog stieß er mit dem vorfahrtsberechtigten Citroen C4 eines 45-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurde die 14-jährige Beifahrerin im Citroen leicht verletzt. ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 13:51

    POL-W: RS Kriminalpolizei sucht mit Bild nach einem Dieb

    Wuppertal (ots) - Nachdem einer Seniorin ihre Debitkarte gestohlen wurde, sucht die Polizei mit einem Bild nach dem Tatverdächtigen. Die Tat ereignete sich bereits am 22.08.2024, gegen 18:20 Uhr, in der Ludwigstraße in Remscheid. Der Dieb hob in der Folge mehrere Tausend Euro an unterschiedlichen Geldautomaten ab. Zudem bezahlte er mit der Debitkarte in Geschäften. Mit einem richterlichen Beschluss sucht die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren