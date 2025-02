Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch gesucht

Königsee-Rottenbach (ots)

In der zurückliegenden Nacht wurden mehrere Täter bei einem Einbruch in Rottenbach überrascht und flüchteten, sodass nun Zeugen gesucht werden. Gegen 23 Uhr stellte ein Zuliefererfahrer einen offensichtlich unbefugten Transporter auf dem Gelände eines Elektrogroßhandels im Industriegebiet in Rottenbach fest. Mutmaßlich hatten der/ die Unbekannten sich durch Gewaltanwendung am Rolltor unbefugt Zutritt verschafft und beluden den- zwischenzeitlich aufs Firmengelände gefahrenen- Transporter. Im Bereich der Lagerhalle wurde eine Vielzahl verpackter Kabelrollen in Höhe von rund 50.000 Euro gestohlen. Weiterhin entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Durch Fahndungsmaßnahmen konnte das verlassene Tatfahrzeug dann kurze Zeit später, kurz vor Mitternacht, am Alten Friedhof in Bad Blankenburg festgestellt werden. Teilweise befand sich das Diebesgut noch im Fahrzeug, welches dann zum Zwecke der weiteren Ermittlungen durch einen Abschleppdienst sichergestellt wurde. Möglicherweise flüchteten der/ die Unbekannten mit einem anderen Fahrzeug vom Abstellort. Die KPI Saalfeld hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die gegen 23 Uhr im Gewerbegebiet Rottenbach sowie gegen Mitternacht am Alten Friedhof in Bad Blankenburg Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise telefonisch (03672-417 1464) unter Nennung der Vorgangsnummer 0040240.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell