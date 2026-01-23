PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizeifahrzeug blockiert - Falschparker zahlt hohe Geldstrafe - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Dass er ein Polizeifahrzeug im Einsatz behinderte und anschließend 
versuchte Polizeibeamte zu schlagen, kam einen Mann in Wuppertal 
teuer zu stehen.

Der 55-Jährige parkte am 08.10.2025 in der Straße Rauental einen 
Polizeiwagen zu, der vor seiner Garagenzufahrt stand. Das 
Einsatzfahrzeug wurde zuvor von der Besatzung dort abgestellt, um 
einen Einsatz wahrzunehmen. Als die Beamten zu ihrem Funkwagen 
zurückkehrten, hatte sich der Mann entfernt. Er kehrte erst nach etwa
15 Minuten zurück, obwohl die Polizisten mit Hilfe des Martinshorns 
auf die Situation aufmerksam gemacht hatten, um einen Folgeeinsatz 
wahrnehmen zu können. 

Bei dem Versuch der Beamten, die Situation verbal zu klären, schlug 
der Mann auf eine Polizistin ein. In der Folge musste er gefesselt 
werden. Dabei leistete er weiterhin Widerstand, bei dem ein weiterer 
Polizist eine leichte Verletzung erlitt.  

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen tätlichen Angriffs auf 
Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Widerstand und vorsätzlicher 
Körperverletzung führte im Ergebnis zu einer rechtskräftigen 
Verurteilung zu einer fünfstelligen Geldstrafe.

Zudem wurde ein Bericht seitens der Polizei vorgelegt, der eine 
Überprüfung der geistigen Fähigkeiten des Beschuldigten hinsichtlich 
der Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Raum 
anregt. Die Staatsanwaltschaft weist darauf hin, dass Übergriffe 
gegen Polizeibeamte und andere Einsatzkräfte in einem extra hierfür 
eingerichteten Sonderdezernat bearbeitet und konsequent verfolgt 
werden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Oberstaatsanwalt
Wolf-Tilman Baumert
0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

