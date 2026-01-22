PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Auffahrunfall auf der Gennebrecker Straße

Wuppertal (ots)

Am heutigen Morgen (22.01.2026, gegen 06:55 Uhr) kam es auf der 
Gennebrecker Straße zu einem Verkehrsunfall.

Eine 31-jährige Frau fuhr mit ihrem BMW 2er die Gennebrecker Straße 
in südlicher Richtung. Als vor ihr ein 58-jähriger Mann auf einer 
Honda SH verkehrsbedingt halten musste, fuhr die 31-Jährige mit ihrem
BMW auf das Motorrad auf. 

Bei der Karambolage und dem darauffolgenden Sturzgeschehen erlitt der
Mann leichte Verletzungen, die durch Rettungskräfte zunächst vor Ort 
und später ambulant im Krankenhaus behandelt wurden.

Der Sachschaden liegt bei circa 4.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

