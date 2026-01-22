Polizei Wuppertal

POL-W: W Auffahrunfall auf der Gennebrecker Straße

Wuppertal (ots)

Am heutigen Morgen (22.01.2026, gegen 06:55 Uhr) kam es auf der Gennebrecker Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Frau fuhr mit ihrem BMW 2er die Gennebrecker Straße in südlicher Richtung. Als vor ihr ein 58-jähriger Mann auf einer Honda SH verkehrsbedingt halten musste, fuhr die 31-Jährige mit ihrem BMW auf das Motorrad auf. Bei der Karambolage und dem darauffolgenden Sturzgeschehen erlitt der Mann leichte Verletzungen, die durch Rettungskräfte zunächst vor Ort und später ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. Der Sachschaden liegt bei circa 4.500 Euro.

