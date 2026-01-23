PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbrüche im Bergischen Städtedreieck

Wuppertal (ots)

Seit gestern (22.01.2026) nahm die Polizei im Bergischen 
Städtedreieck neun Einbrüche und Einbruchversuche auf.

Wuppertal - In der Nacht vom 21.01.2026 zum 22.01.2026 drangen 
Einbrecher gewaltsam in eine Schule an der Rottsieper Höhe ein. Sie 
entleerten einen Feuerlöscher und stahlen Bargeld.

Ebenfalls in Cronenberg-Mitte brachen bislang Unbekannte eine 
Kindertagesstätte auf. Sie entkamen unerkannt, vermutlich ohne Beute 
gemacht zu haben. Die Tat spielte sich am Nachmittag des 21.01.2026 
oder der darauffolgenden Nacht ab. Bei einer weiteren, nahegelegenen 
Kindertagesstätte blieb es bei einem Einbruchversuch.

Am Ostersbaum kam es im Laufe des 22.01.2026 zu einem Einbruchversuch
in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Gestohlen wurde nach ersten
Erkenntnissen nichts.

Remscheid - An der Feldstraße kam es am 22.01.2026, zwischen 18:00 
Uhr und 18:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung eines 
Mehrfamilienhauses. Der oder die Täter entkamen unerkannt. 
Informationen hinsichtlich einer möglichen Beute liegen nicht vor.

Solingen - An der Beethovenstraße brachen Unbekannte am 22.01.2026 
einen Imbiss auf. Vermutlich entwendeten sie Bargeld.

Am 22.01.2026, zwischen 16:05 Uhr und 19:50 Uhr gelangten Einbrecher 
in eine Wohnung an der Landwehrstraße. Sie durchwühlten Schränke und 
Schubladen und stahlen Schmuck.

An der Kotter Straße kam es ebenfalls am 22.01.2026, zwischen 05:40 
Uhr und 20:00 Uhr zu einem Einbruch, bei dem die Täter zumindest 
Kleidung entwendeten.

Eine Wohnung an der Dahler Straße wurde an demselben Tag zwischen 
20:00 Uhr und 23:40 Uhr zum Ziel für Einbrechern. Der oder die Täter 
stahlen Schmuck, Toilettenartikel und Unterhaltungselektronik.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Schützen Sie Ihr Eigentum, lassen Sie sich von der Polizei zum Thema 
Einbruchschutz unter der Rufnummer 0202/284-1801 beraten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

