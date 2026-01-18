Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub auf Straße zum Nachteil einer 85-jährigen Bürgerin

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, den 17. Januar 2026, gegen 18:00 Uhr trat die 85-jährige Geschädigte von der U-Bahn-Haltestelle "Fischerstraße" aus fußläufig den Heimweg an, als sie zunächst in Höhe der Vestischen Straße von zwei ihr unbekannten männlichen Personen in ein Gespräch verwickelt wurde. Nachdem man anschließend wieder getrennter Wege ging, wurde die Geschädigte, derweil an ihrem Wohnhaus angelangt, erneut durch die beiden Männer aufgesucht und nach dem Weg zur Fischerstraße gefragt. Noch während sie den Weg beschrieb, wurde sie durch einen der Unbekannten nach hinten gestoßen, während er ihr gleichzeitig eine goldene Kette vom Hals riss. Der unbekannte Tatverdächtige und dessen Begleiter flüchteten anschließend fußläufig. Beide konnte die Geschädigte wie folgt beschreiben: Männlich, zwischen 20-25 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, schlanke Statur, südländischer Phänotypus, bekleidet mit schwarzen Jacken und schwarzen Hosen, Deutsch mit Akzent.

Die Ermittlungen zum Tathergang und den daraus resultierenden Folgen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, können sich telefonisch unter 0209/365-8120 oder -8240 (K-Wache) melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell