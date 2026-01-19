PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Streit endet in Auseinandersetzung +++ Geldautomatenaufbruch scheitert +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Einbrecher verscheucht +++ Transporter aufgebrochen +++ Verfassungsfeindliche Schmierereien

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Streit endet in körperlicher Auseinandersetzung, Oberursel-Oberstedten, Hans-Mess-Straße, Freitag, 16.01.2026, 22:45 Uhr bis Samstag, 17.01.2026, 01:30 Uhr

(ro)In Oberursel-Oberstedten endete am späten Freitagabend ein Streit in einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei Personengruppen waren auf einer Bowlingbahn in der Hans-Mess-Straße in Streit geraten. Als die vier jungen Männer der einen Gruppe die Lokalität verlassen hatten, soll einer aus der anderen Gruppe eine Glasflasche zerschlagen und den Vier vorgehalten haben. Des Weiteren habe eine Person dann einen der Vier zu Boden geschlagen. Nach einer Rangelei konnten die vier Männer sich kurz absetzen, bevor es auf einem nahegelegenen Parkplatz eines Lebensmittelmarktes zu einer erneuten Auseinandersetzung gekommen sein soll. Die Angreifer sollen einer achtköpfigen Personengruppe angehört haben. Alle sollen zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß gewesen sein. Einer der Täter soll eine violette, ein weiterer eine graue Jogginghose getragen haben. Die restlichen Personen sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Die Polizeistation Oberursel ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung sowie Beleidigung. Zeuginnen oder Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

2. Geldautomatenaufbruch scheitert,

Weilrod-Riedelbach, In den Ensterwiesen, Sonntag, 18.01.2026, 04:30 Uhr

(ro)Am frühen Sonntagmorgen sind Unbekannte beim Versuch, einen Geldautomaten in Weilrod-Riedelbach aufzubrechen, gescheitert. Ersten Erkenntnissen zufolge nährten sich gegen 04:30 Uhr drei Personen dem freistehenden Geldautomaten in der Straße "In den Ensterwiesen" und machten sich mit Hebelwerkzeug daran zu schaffen. Als sie den Automaten so nicht öffnen konnten, wollten sie diesen mit ihrem Fahrzeug aus der Verankerung reißen. Auch dies scheiterte, sodass das Trio unverrichteter Dinge die Flucht ergriff. Es soll sich bei den Tätern um drei vermutlich männliche Personen handeln, die mit einem weißen VW Transporter unterwegs gewesen waren. Eine nähere Beschreibung liegt derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Ihnen am frühen Sonntagmorgen verdächtige Personen oder ein entsprechendes Fahrzeug im Bereich Riedelbach aufgefallen sein, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06081) 9208-0 mit der Polizei in Usingen in Verbindung.

3. Einbruch in Wohnhaus,

Bad Homburg, Kolberger Weg, Samstag, 17.01.2026, 19:45 Uhr bis Sonntag, 18.01.2026, 10:00 Uhr

(ro)Einbrecher sind am Wochenende in ein Wohnhaus in Bad Homburg eingestiegen. Zwischen Samstag, 19:45 Uhr und Sonntag, 10:00 Uhr näherten sich die Täter dem Anwesen im Kolberger Weg und drangen gewaltsam über ein Kellerfenster ins Innere ein. Hier durchwühlten sie mehrere Wohnräume. Ob die Unbekannten auch etwas mitgehen ließen, ist bislang noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zum Einbruch nimmt die Bad Homburger Polizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Einbrecher verscheucht,

Kronberg-Schönberg, Mainblick, Freitag, 16.01.2026, 18:05 Uhr

(ro)Eine Bewohnerin hat am frühen Freitagabend Einbrecher in Kronberg-Schönberg verscheucht. Die Unbekannten machten sich gegen 18:05 Uhr an einem gekippten Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Mainblick" zu schaffen. Als sie bemerkten, dass die Bewohnerin zu Hause war, machten sie sich eilig davon. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Einbruchsversuch beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Polizei in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung.

5. Transporter aufgebrochen,

Bad Homburg-Obererlenbach, Münzenberger Straße, Donnerstag, 15.01.2026, 20:00 Uhr bis Freitag, 16.01.2026, 06:00 Uhr

(ro)In Bad Homburg-Obererlenbach haben Unbekannte Ende der letzten Woche einen Transporter aufgebrochen. Die Täter näherten sich zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr und Freitag, 06:00 Uhr dem in der Münzenberger Straße abgestellten gelben Ford Transit und schlugen die Scheibe der Hecktür ein. Aus dem Inneren entnahmen sie diverse Werkzeuge im Wert von etwa 5.000 Euro und flüchteten samt Beute unerkannt. Ihre Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

6. Verfassungsfeindliche Schmierereien,

Königstein, Hauptstraße, Festgestellt: Sonntag, 18.01.2026, 14:10 Uhr

(ro)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen an einem Gebäude im Kurpark verfassungsfeindliche Schmierereien hinterlassen. Dies wurde der Polizei am Sonntagnachmittag mitgeteilt. Wer für die Schmierereien an der Villa verantwortlich ist, ist bislang unklar. Das Kommissariat für Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Ihre Hinweise nimmt die Polizei in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

