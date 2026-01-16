PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Betrüger unterwegs +++ Bewohner wird auf Einbrecher aufmerksam +++ Großer, falscher Polizeibeamter gelangt an Wertsachen +++ Pedelec gestohlen +++ Fahrzeuge kollidieren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Betrüger unterwegs,

Bad Soden, Zum Quellenpark, Schwalbach, Avrillestraße, Kronberg, Westerbachstraße, Donnerstag, 15.01.2026, 15:30 Uhr bis 16:20 Uhr

(ro)In Bad Soden, Schwalbach und Kronberg war am Donnerstag ein Betrüger unterwegs, der mehrfach versucht hatte, ein falsches Rezept einzulösen. Gegen 15:30 Uhr betrat der Mann eine Apotheke in der Bad Sodener Straße "Zum Quellenpark" und löste ein Rezept ein. Samt Medikament verließ er die Apotheke, wurde aber unmittelbar darauf von der Mitarbeiterin eingeholt und auf die Fälschung angesprochen. Nachdem die Polizei verständigt worden war, händigte der Mann das Medikament wieder aus, flüchtete aber in Richtung Brunnenstraße. In Schwalbach erschien gegen 16:00 Uhr eine männliche Person in einer Apotheke in der Avrillestraße. Hier fiel direkt auf, dass er ein gefälschtes Rezept vorgelegt hatte, daher verließ der Betrüger das Geschäft wieder ohne Beute. In einer Kronberger Apotheke versuchte gegen 16:25 Uhr ein Mann ein gefälschtes Rezept abzugeben. Auch hier flüchtete er aus dem Verkaufsraum in der Westerbachstraße, nachdem der Betrugsversuch festgestellt worden war. Bei dem Betrüger soll es sich um einen Mann mit "osteuropäischen" Erscheinungsbild im Alter zwischen 30 bis 45 Jahren, der um die 1,90 Meter groß gewesen sein soll. Er soll eine dunkle Jacke getragen und kurze Haare gehabt haben. Auffällig sei die tiefe Stimme gewesen. Inwiefern es sich bei den Vorfällen um denselben Täter handelt, ist auch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Taten beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung.

2. Bewohner wird auf Einbrecher aufmerksam, Bad Homburg-Gonzenheim, Philosophenweg, Freitag, 16.01.2026, 03:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag ist ein Einbrecher in Bad Homburg-Gonzenheim von einem Hausbewohner in die Flucht geschlagen worden. Gegen 03:45 Uhr vernahm der Bewohner eines Wohnhauses im Philosophenweg verdächtige Geräusche aus Richtung einer Balkontür. Als er dort nach dem Rechten sehen wollte, entdeckte er einen dunkel gekleideten Mann, welcher offenbar au den Balkon geklettert war und sich von Außen an der Tür zu schaffen gemacht hatte. Der Einbrecher nahm die Beine in die Hand und flüchtete.

Die Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis ermittelt. Hinweise können unter der Nummer (06172) 120-0 abgegeben werden.

3. Großer, falscher Polizeibeamter gelangt an Wertsachen, Neu-Anspach, Bahnofstraße, Donnerstag, 15.01.2026, 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag haben falsche Polizeibeamte einen Mann aus Neu-Anspach betrogen und um Wertsachen gebracht. Von einem der Täter liegt eine Personenbeschreibung vor, die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der Mann aus der Bahnhofstraße erhielt am Donnerstag zunächst einen Anruf angeblicher Polizeibeamte, welche angaben, dass eine Bande mit Raubüberfällen die Runde machen würde und auch den Senior aus Neu-Anspach im Visier habe. Sein Hab und Gut sei nicht mehr sicher und er solle daher lieber seine Wertsachen in polizeiliche Verwahrung geben. Dies Tat der Neu-Anspacher leider auch und übergab in der Bahnhofstraße sein Erspartes an einen auffällig großen, rund 2 Meter großen Mann mit schwarzen Haaren, und sportlicher Figur, welcher einen blauen, knielangen Mantel trug.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, denen der beschriebene Mann gestern im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr in der Bahnhofstraße aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 zu melden.

4. Pedelec von Betriebshof gestohlen,

Kronberg, Am Opel-Zoo, Donnerstag, 15.01.2026, 07:30 Uhr bis 16:35 Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Tages haben Fahrraddiebe in Kronberg zugeschlagen. Im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 16:35 Uhr betraten die Unbekannten einen Betriebshof in der Straße "Am Opel-Zoo" knackten dort das Schloss eines weißen Pedelecs der Marke Bulls und verschwanden mit diesem anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zum Diebstahl des knapp 2.700 Euro teuren Fahrrads nimmt die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

5. Fahrzeuge kollidieren - 3 Personen verletzt, Glashütten-Schloßborn, Bundesstraße 8, Donnerstag, 15.01.2026, 21:15 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend kollidierten auf der B 8 bei Schloßborn zwei Fahrzeuge. Insgesamt drei Personen wurden verletzt. Gegen 21:15 Uhr bog ein 22-jähriger Mazda-Fahrer von der Bundesstraße 8 nach links in Richtung Glashütten ab und übersah dabei den Skoda einer entgegenkommenden 37-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei denen die am Steuer sitzenden Personen sowie ein Beifahrer des Mazda verletzt wurden. Alle drei kamen in Krankenhäuser. Die Pkw mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

