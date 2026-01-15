PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mit Pfefferpistole geschossen +++ Lagerraum aufgebrochen +++ E-Scooter gestohlen +++ Junge bei Unfall verletzt - roter Kleinwagen flüchtig +++ Fußgänger bei Unfall verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mit Pfefferpistole geschossen,

Bad Homburg, Seifgrundstraße, Mittwoch, 14.01.2026, 23:43 Uhr

(eh)Streitigkeiten in der Seifgrundstraße in Bad Homburg endeten in einer Schlägerei und dem Einsatz einer Pfefferpistole. Am späten Mittwochabend gerieten zwei stark alkoholisierte Personengruppen in der Seifgrundstraße in Streit. Im Verlauf dieses Streits trat ein junger Mann einem anderen mehrfach in den Bauch und schoss mit einer Pfefferpistole in Richtung der gegnerischen Personen. Der Haupttäter flüchtete und wurde von dem zuvor verletzten Mann eingeholt. Bei dem Gerangel fiel die Pfefferpistole zu Boden, ein anderer Mann aus der Tätergruppierung hob sie auf und drohte in Richtung des Verfolgers. Einer der Täter konnte auf der anschließenden Flucht festgenommen werden. Mit einem Diensthund suchte die Polizei den Fluchtweg ab. Die Personalien der weiteren Beteiligten konnten ermittelt werden. Zwei Verletzte mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Festgenommene konnte die Polizeidienststelle nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung wurde eingeleitet.

2. Lagerraum aufgebrochen,

Oberursel-Bommersheim, An den Drei Hasen, Dienstag, 06.01.2026, 15:15 Uhr bis Mittwoch, 14.01.2026, 23:10 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte in Oberursel-Bommersheim den Lagerraum einer Reinigungsfirma aufgebrochen. Die Täter näherten sich zwischen Dienstagnachmittag, 06.01.2026 und Mittwochabend, 14.01.2025 dem Bürogebäude in der Straße "An den Drei Hasen". Wie sie sich Zutritt zum Gebäude verschafften, ist bislang unklar. Im Inneren machten sie sich gewaltsam an der Tür des Lagerraums einer Reinigungsfirma zu schaffen. Ob sie aus dem Lagerraum etwas entwendeten, bevor sie unbemerkt flüchteten, steht noch nicht fest.

3. E-Scooter gestohlen,

Bad Homburg-Gonzenheim, Louisenstraße, Mittwoch, 14.01.2026, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 15.01.2026, 03:00 Uhr

(ro)In Bad Homburg haben Diebe in der Nacht zum Donnerstag einen E-Scooter gestohlen. Der Besitzer hatte gegen 21 Uhr seinen schwarzen E-Scooter mit einem Schloss an einem Laternenmast in der Louisenstraße gesichert abgestellt. Als er um 03:00 Uhr zurückkehrte, fehlte von dem Gefährt jede Spur. An dem E-Scooter der Marke Xiaomi war zuletzt das Versicherungskennzeichen "623-YGG" angebracht. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Junge bei Unfall verletzt - roter Kleinwagen flüchtig, Königstein, Falkensteiner Straße/Wolfsweg, Dienstag, 13.01.2026, 07:30 Uhr

(ro)Am Dienstagmorgen kam es in Königstein zu einem Unfall, bei dem ein Junge verletzt wurde. Die Polizei fahndet nun nach der flüchtigen Autofahrerin. Die Fahrerin eines roten Kleinwagens befuhr gegen 07:30 Uhr den Wolfsweg in Richtung Falkensteiner Straße. Zeitgleich war dort ein 13-Jähriger mit einem Freund auf dem Weg zur Schule unterwegs. Beim Vorbeifahren des VW soll sich ein Bändel des Turnbeutels, den der 13-Jährige am Körper trug, am Pkw verhakt haben, sodass der Junge hinter dem Fahrzeug hergezogen wurde und stürzte, bis sein Freund die Fahrerin stoppen konnte. Nachdem der Bändel gelöst worden war, soll die Fahrerin davongefahren sein, ohne sich um den verletzten Jungen gekümmert zu haben. Zum Fahrzeug ist bislang nur bekannt, dass es sich um einen roten Kleinwagen der Marke VW handeln soll. Eine nähere Beschreibung der Fahrerin liegt nicht vor, auf dem Beifahrersitz soll ein Mann gesessen haben. Die Polizei sucht nun weitere Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise auf den roten Kleinwagen der Marke VW bzw. die Verursacherin geben können. Bitte setzen Sie sich mit der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung.

5. Fußgänger bei Unfall verletzt,

Oberursel, Homburger Landstraße/Lange Straße, Mittwoch, 14.01.2026, 18:10 Uhr

(ro)Am Mittwoch ist ein Fußgänger bei einem Unfall in Oberursel verletzt worden. Ein 56-Jährger befuhr in seinem VW die Homburger Landstraße und bog bei Grün nach links in die Lange Straße ab. Zeitgleich überquerte ein 29-Jähriger ebenfalls bei Grün die Fahrbahn. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte der VW-Fahrer den Fußgänger zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Der 29-Jährige wurde hierbei verletzt und ambulant vom Rettungsdienst behandelt. Ein Schaden am VW entstand nicht.

