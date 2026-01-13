PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Polizeieinsatz nach Wohnungsstreitigkeiten +++ Mann verletzt Kind nach Schneeballwürfen +++ Bei Streit Pfefferspray eingesetzt +++ Sachbeschädigung an Grundschule

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Polizeieinsatz nach Wohnungsstreitigkeiten, Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, Hauptstraße, Montag, 12.01.2026, 15.30 Uhr

(da)Am Montagnachmittag führten Streitigkeiten in einer Wohnung in Neu-Anspach zu einem Polizeieinsatz und einer Strafanzeige. Gegen 15.30 Uhr gerieten ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge ein 43-Jähriger und ein 51-Jähriger in einer Wohnung in der Hauptstraße in Streit. Dabei soll der 43-Jährige sein Gegenüber zu Boden gestoßen und mit Flaschen nach ihm geworfen haben. Zudem er habe ein Messer und einen Baseballschläger gezückt, diese jedoch nicht eingesetzt. Entsprechend rückte die Polizei mit mehreren Streifen an. Auch operative Kräfte der Polizeidirektion Hochtaunus waren im Einsatz. Der 43-Jährige konnte vor Ort widerstandslos festgenommen werden. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Er wurde im Zuge der weiteren Ermittlungen in das Polizeigewahrsam gebracht. Der 51-Jährige begab sich mit leichten Verletzungen anschließend eigenständig in ein Krankenhaus.

2. Mann verletzt Kind nach Schneeballwürfen, Friedrichsdorf, Wilhelmstraße, Montag, 12.01.2026, 18.20 Uhr

(da)Am Montagabend verletzte ein bislang unbekannter Mann in Friedrichsdorf ein Kind, das zuvor mit Schneebällen geworfen hatte. Gegen 18.20 Uhr warfen Kinder im Bereich einer Bushaltestelle in der Wilhelmstraße mit Schneebällen. Dabei traf ein Schneeball ein vorbeifahrendes Auto. Dessen Fahrer stieg daraufhin aus und soll einem 12-jährigen Jungen derart fest Schnee ins Gesicht gedrückt haben, sodass dieser zu Boden fiel. Anschließend stieg er in sein Auto und fuhr davon. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen VW Golf mit Bad Homburger Kennzeichen (HG) gehandelt haben. Der Fahrer wird als 35 bis 45 Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß mit kurzem Bart beschrieben. Er trug dunkle Kleidung und braune Anzugschuhe sowie einen schwarz-weißen Schal. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Bei Streit Pfefferspray eingesetzt,

Bad Homburg, Gluckensteinweg, Montag, 12.01.2026, 15 Uhr

(da)Am Montagnachmittag eskalierte ein Streit in Bad Homburg, bei dem Pfefferspray eingesetzt wurde. Gegen 15 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen in den Gluckensteinweg gerufen. Ersten Ermittlungen vor Ort zufolge waren ein 38-Jähriger und ein 30-Jähriger auf offener Straße in Streit geraten. Im Zuge dieser zunächst verbalen Auseinandersetzung zückte der 38-Jährige ein Pfefferspray und setzte es gegen seinen 30-jährigen Kontrahenten ein. Er wurde nahe dem Tatort festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

4. Sachbeschädigung an Grundschule,

Friedrichsdorf, Seulberg, Landwehrstraße, Sonntag, 11.01.2026, 14.30 Uhr bis Montag, 12.01.2026, 7.30 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben am Wochenende die Fensterscheibe einer Grundschule eingeschlagen. Zwischen Sonntag, 14.30 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr, warfen sie einen Holzstumpf gegen ein Fenster des Gebäudes und verursachten so einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

