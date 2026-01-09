PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Verletzte Polizeibeamtin nach Festnahme +++ Betrunkener fährt Straßenlaterne um +++ Unfälle durch Glätte

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Verletzte Polizeibeamtin nach Festnahme, Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Freitag, 09.01.2026, 02:25 Uhr

(ms)In den frühen Freitagmorgenstunden hat sich eine Frau in Friedrichsdorf gegen ihre Festnahme gewehrt, nachdem diese zuvor den Notruf gewählt hatte. Die eingesetzten Streifen fanden die Täterin in einem Wohngebäude in der Hugenottenstraße unkooperativ und sehr aggressiv vor. Während der Sachverhaltsaufnahme soll die 31-Jährige nach einer Polizeibeamtin mit einem Schuh geworfen und diese anschließend geschubst haben. Zur Verhinderung weiterer Angriffe wurde die im psychischen Ausnahmezustand befindliche Frau festgenommen, wobei diese sich massiv gewehrt und eine Polizeibeamtin leicht verletzt hatte. Die 31-jährige Täterin muss sich nun einem Ermittlungsfahren wegen des Tätlichen Angriffs auf und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten müssen.

2.Betrunkener fährt Straßenlaterne um,

Friedrichsdorf-Seulberg, Homburger Landstraße/Am Eisspeicher, Freitag, 09.01.2026, 01:15 Uhr

(ms)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereig +++nete sich in Friedrichsdorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug eine Straßenlaterne unbrauchbar gemacht hat. Gegen 01:15 Uhr befuhr ein grauer Opel Astra die Homburger Landstraße in Seulberg in Richtung "Am Eisspeicher". Aufgrund von Winterglätte kam das Fahrzeug im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des 51-Jährigem und ließen einen Test durchführen. Dieser zeigte ein Ergebnis von 1,4 Promille. Im Anschluss folgte eine Blutentnahme beim Unfallverursacher. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 51-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Fahrer wird sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

3.Unfälle durch Glätte,

Donnerstag, 08.01.2026 bis Freitag, 09.01.2026

(ms)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hochtaunus zu insgesamt sieben Verkehrsunfällen auf Grund der Glätte. Bei allen Unfallörtlichkeiten kamen keine Personen zu schaden, sondern lediglich zu diversen Blechschäden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell