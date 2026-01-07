PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Diebstahl aus Wertstoffhof +++ Sportcontainer mit Pyrotechnik beschädigt +++ Drehtor zur Römerkastell Saalburg beschädigt +++ Verkehrsunfallflucht +++ Fahrzeug rutscht in den Abgrund

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Diebstahl aus Wertstoffhof,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen vor der Höhe, Marie-Curie-Straße, Freitag, 02.01.2026, 19:00 Uhr bis Samstag, 03.01.2026, 10:00 Uhr

(ms)Von Freitag auf Samstag kam es in Burgholzhause zu einem Diebstahl aus einem Wertstoffhof. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 19:00 Uhr bis 10:00 Uhr gewaltsam auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Betriebsgelände in der Marie-Curie-Straße. Von diesem entwendeten die Diebe diverse Gegenstände aus dem Container für Elektrogeräte. Durch das gewaltsame Öffnen der Container entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500,00 Euro. Die Polizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06172) 120-0 entgegen.

2.Sportcontainer mit Pyrotechnik beschädigt, Oberursel (Taunus), Oberhöchstadter Straße, Sonntag, 28.12.2025, bis Samstag, 03.01.2025

(ms)Zwischen Sonntag, den 28.12.2025, und Montag, den 03.01.2026, zerstörten Unbekannte in Oberursel den Eingangsbereich eines Sportcontainers. Zwischen den Jahren zündeten die Täter Pyrotechnik in der Oberhöchstadter Straße im "Rushmoorpark" und ließen diese am Container explodieren, wodurch das Öffnungssystem beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 170,00 Euro. Die Polizei in Oberursel nimmt Hinweise unter der Nummer (06171) 6240-0 entgegen.

3.Drehtor zur Römerkastell Saalburg beschädigt, Bad Homburg vor der Höhe, Dornholzhausen, Am Römerkastell, Mittwoch, 24.12.2025, 13:54 Uhr

(ms)Am Mittwoch, den 24.12.2025, beschädigte ein Unbekannter in Dornholzhausen das Drehtor der Römerkastell Saalburg, indem dieser widerrechtlich das Gelände der Burg betrat. An Heiligabend, gegen 13:55 Uhr, betrat der Täter unbefugt das Gelände der Römerkastell Saalburg in der Straße "Am Römerkastell" und beschädigte hierbei das Drehtor. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden. Der Täter sei männlich, sei 1,80m groß, habe eine kräftige Statur und sei zwischen 60 bis 70 Jahre alt. Zudem trug der Unbekannte eine grau-schwarze Jacke, eine dunkle Jogginghose mit weißen Streifen, weiße Socken und dunkle Schuhe mit weißer Sohle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000,00 Euro. Die Polizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06172) 120-0 entgegen.

4.Verkehrsunfallflucht,

Kronberg im Taunus, Fichtenstraße, Dienstag, 06.01.2026, 13:10 Uhr,

(ms)Am vergangenen Dienstag ereignete sich in Kronberg im Taunus eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeuginnen oder Zeugen sucht. Gegen 13:10 Uhr stieß eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der Fichtenstraße gegen das Heck eines dort geparkten braunen Opel Corsa und hinterließ einen Schaden. Anschließend flüchtete die Fahrerin oder der Fahrer vom Unfallort. Die Polizei in Königstein ermittelt und nimmt Hinweise unter der Nummer (06174) 9266-0 entgegen.

5.Fahrzeug rutscht in den Abgrund,

Schmitten im Taunus, Weilbergstraße, Dienstag, 06.01.2026, 22:21 Uhr,

(ms)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereignete sich in Schmitten im Taunus ein Verkehrsunfall, bei dem beide Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden. Gegen 22:20 Uhr befuhr ein grauer Audi S6 die Weilbergstraße in Schmitten in Richtung "An der Weilquelle". Aufgrund von Winterglätte kam das Fahrzeug im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte den Abhang hinab. Der Pkw wurde schließlich erst durch den Aufprall in eine Gartenhütte abgebremst. Sowohl der 21-jährige Fahrer als auch der 31-jährige Beifahrer wurden leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.500,00 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht die für diese Wetterlage erforderliche Bereifung hatte. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell