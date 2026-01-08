PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Verletzte Polizeibeamtin nach Ohrfeige +++ Kellereinbruch in Einfamilienhaus +++ Motorroller entwendet +++ Brennende Gartenhütten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Verletzte Polizeibeamtin nach Ohrfeige, Friedrichsdorf, Köppern, Teichmühlenweg, Donnerstag, 08.01.2026, 02:15 Uhr

(ms)In den frühen Donnerstagmorgenstunden hat sich ein Mann in Friedrichsdorf gegen seine Festnahme gewehrt, nachdem er zuvor einem Anderen eine Ohrfeige verpasst hatte. Die alarmierten Streifen fanden den Täter in einem Mehrfamilienhaus im Teichmühlenweg unkooperativ und sehr aggressiv vor. Während der Sachverhaltsaufnahme soll der 51-Jährige nach einer Polizeibeamtin getreten haben, welche hierdurch leicht verletzt wurde. Zudem rief der Täter verfassungswidrige Parolen und stand unter dem Einfluss von Drogen. Der Mann wurde festgenommen und musste sich in der Polizeistation einer Blutentnahme unterziehen lassen. Nach Beendigung aller polizeilicher Maßnahmen wurde der 51-Jährige in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Er muss sich nun einem Ermittlungsfahren wegen des Tätlichen Angriffs auf und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten müssen.

2.Kellereinbruch in Einfamilienhaus,

Oberursel (Taunus), Weißkirchen, Wiesenstraße, Mittwoch, 24.12.2025 bis Mittwoch, 07.01.2026, 16:34 Uhr

(ms)Zwischen Mittwoch, dem 24.12.2025 und Mittwoch, dem 07.01.2026, stiegen Einbrecher gewaltsam über den Keller in ein Einfamilienhaus im Oberurseler Stadtteil Weißkirchen ein. Die unbekannten Täter gelangten über den Zeitraum von zwei Wochen in den Keller des Wohnhauses in der Wiesenstraße und zerstörten hierbei den Türzylinder. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das gesamte Haus, jedoch gibt es aktuell keine Hinweise darauf, dass etwas entwendet wurde. Die zuständigen Ermittler der Polizei in Oberursel nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3.Motorroller entwendet,

Königstein im Taunus, Limburger Straße, Mittwoch, 07.01.2026, 07:00 Uhr bis 16:40 Uhr

(ms)Am Mittwoch kam es in Königstein zu einer Entwendung von einem Motorroller. Zwischen 07:00 Uhr und 16:40 Uhr begaben sich die Diebe zu dem in der Limburger Straße abgestellten blauen Roller mit dem Versicherungskennzeichen "718 AHN". Die Täter konnten mit diesem unerkannt vom Tatort fliehen. Hinweise zur Tat, den Tätern, dem Fahrzeug oder verdächtigen Beobachtungen werden von der Königsteiner Polizei unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegengenommen.

4.Brennende Gartenhütten,

Wehrheim, Friedrichsthal, Auf der Feldwiese, Mittwoch, 07.01.2026, 12:19 Uhr

(ms)Am Mittwoch kam es im Wehrheimer Ortsteil Friedrichsthal zum Brand zweier Gartenhütten. Gegen 12:15 Uhr vernahm der Eigentümer, dass aus dem Bereich der integrierten Sauna eine ungewöhnliche Rauchentwicklung entstand. Bevor die alarmierte Feuerwehr eintraf, ging die Gartenhütte in Flammen auf und die Außenfassade der zweiten Hütte geriet ebenfalls in Brand. Dieser konnte anschließend gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell