POL-HG: Randalierer nimmt Briefkasten an sich +++ Heizöl illegal abgepumpt +++ Diebe öffnen Lkw und entwenden Werkzeug +++ Fahrrad gewaltsam entwendet +++ Verletzter nach Zusammenstoß mit Linienbus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Randalierer nimmt Briefkasten an sich, Bad Homburg vor der Höhe, Schwalbacher Straße, Freitag, 09.01.2026, 18:41

(ms)Am Freitagabend beschädigte ein Randalierer in Bad Homburg zunächst eine Wohnungstür und entwendete im Anschluss den Briefkasten. Der unbekannte Täter trat gegen 18:40 Uhr mehrfach gegen die Tür eines Anwohners. Im Anschluss entfernte sich der Dieb in unbekannte Richtung, nachdem dieser den Briefkasten rechtswidrig an sich genommen hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die zuständigen Ermittler der Polizei in Bad Homburg nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2.Heizöl illegal abgepumpt,

Bad Homburg vor der Höhe, Niederstedter Weg, Samstag, 10.01.2026, 12:06 Uhr

(ms)Am Samstag kam es in Bad Homburg zu einem Diebstahl aus einem Heizöltank. Die unbekannten Täter verschafften sich gegen 12:05 Uhr auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Öltank im Niederstedter Weg. Aus diesem entwendeten die Diebe 580 Liter Heizöl. Anschließend entfernten sich die Diebe in unbekannte Richtung. Die Polizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06172) 120-0 entgegen.

3.Diebe öffnen Lkw und entwenden Werkzeugkoffer, Oberursel (Taunus), Weißkirchen, Breslauer Straße, Samstag, 27.12.2025, 16:00 Uhr bis Freitag, 09.01.2026, 11:00 Uhr

(ms)Unbekannte entwendeten zwischen Samstag, den 27.12.2025, und Freitag, den 09.01.2026, Werkzeug aus einem Handwerkerfahrzeug in Weißkirchen. Die Täter öffneten auf unbekannte Art und Weise das Fahrzeug in der Breslauer Straße. Als der Besitzer zu seinem weißen Peugeot Boxer zurückkehrte, musste dieser feststellen, dass die Unbekannten das Werkzeug daraus entwendet hatten. Die Polizei in Oberursel nimmt Hinweise unter der Nummer (06171) 6240-0 entgegen.

4.Fahrrad gewaltsam entwendet,

Oberursel (Taunus), Lessingstraße, Samstag, 27.12.2025, 03:00 Uhr bis Samstag, 10.01.2026, 10:00 Uhr

(ms)Zwischen Samstag, den 27.12.2025, und Samstag, den 10.01.2026, kam es in Oberursel zu einer Entwendung von einem Fahrrad. In den letzten zwei Wochen begaben sich die Diebe zu dem in der Lessingstraße abgestellten grauen "Cube" Mountainbike und beschädigten das Schloss auf unbekannte Art und Weise. Die Täter konnten mit diesem unerkannt vom Tatort fliehen. Hinweise zur Tat, den Tätern, dem Fahrzeug oder verdächtigen Beobachtungen werden von der Oberurseler Polizei unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

5.Verletzter nach Zusammenstoß mit Linienbus, Bad Homburg vor der Höhe, Zeppelinstraße, Freitag, 09.01.2026, 13:34 Uhr

(ms)Am vergangenen Freitag ereignete sich in Bad Homburg ein Verkehrsunfall mit einer 42-jährigen Verletzten. Gegen 13:30 Uhr beabsichtigte die 42-jährige Bad Homburgerin mit ihrem grauen VW Jetta in der Zeppelinstraße den Fahrstreifen zu wechseln. Hierbei übersah die Fahrerin den Linienbus und wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Anschließend wurde diese mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

