PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neubrandenburg (ots)

Während einer Streifenfahrt wurden die Beamten des PHR Neubrandenburg
am 25.10.2025 um 18:30 Uhr auf einen PKW aufmerksam, welcher nach 
rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einer 
Lichtzeichenanlage für Fußgänger und einem Verkehrsschild kollidiert 
ist.
Während der Verkehrsunfallaufnahme ergab ein Alkoholtest beim 
59-jährigen deutschen Fahrzeugführer einen Wert von 1,82 Promille in 
der Atemluft.
Eine Elektrofirma sicherte die Gefahrenstelle, jedoch bleibt die 
Anlage außer Funktion.
Personen kamen durch diesen Unfall nicht zu Schaden.
Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.
Es wurden Ermittlungen auf Grund der Gefährdung des Straßenverkehrs 
aufgenommen, eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein 
beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Im Auftrag

Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 12:58

    POL-NB: Einbruchsversuche in Roez - Zeugen gesucht

    Roez (ots) - Gestern Nachmittag haben bisher ein oder mehrere Unbekannte versucht, in Häuser in Roez bei Göhren-Lebbin einzubrechen. Die Polizei war zur Anzeigenaufnahme und zur Spurensicherung an den Tatorten gestern Nachmittag im Einsatz. Der Polizei sind aktuell zwei Fälle bekannt: Mutmaßlich zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr wurde versucht, über mehrere Zugänge in zwei Häuser in der Malchower Straße in Roez ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 09:47

    POL-NB: Mülltonnenbrand in Ribnitz-Damgarten

    Neubrandenburg (ots) - Die Polizei in Ribnitz-Damgarten wurde am heutigen Freitag (24. Oktober 2025) gegen 03:00 Uhr in die Lange Straße gerufen. Der Grund war eine starke Rauchentwicklung. Umgehend wurden zwei Funkstreifenwagen zum Einsatz gebracht. Durch diese konnte eine Brandentwicklung bei mehreren Mülltonnen und einem angrenzenden Schuppen festgestellt werden. Die Beamten löschten den Brand mittels Feuerlöscher. ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 08:18

    POL-NB: Abschlussmeldung - tödlicher Verkehrsunfall

    Müssentin (Jarmen) (ots) - Wie bereits gestern berichtet, kam es am gestrigen Mittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen den Ortschaften Zarrenthin und Müssentin. Hier der Link zur Erstmeldung: https://tinyurl.com/mr2x7s4k Nach intensiven Ermittlungen kann zum jetzigen Zeitpunkt folgendes ergänzt werden: Das unfallverursachende Fahrzeug samt Fahrer konnten ermittelt werden. Ein 45-jähriger Deutscher steht im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren