Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neubrandenburg (ots)

Während einer Streifenfahrt wurden die Beamten des PHR Neubrandenburg am 25.10.2025 um 18:30 Uhr auf einen PKW aufmerksam, welcher nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einer Lichtzeichenanlage für Fußgänger und einem Verkehrsschild kollidiert ist. Während der Verkehrsunfallaufnahme ergab ein Alkoholtest beim 59-jährigen deutschen Fahrzeugführer einen Wert von 1,82 Promille in der Atemluft. Eine Elektrofirma sicherte die Gefahrenstelle, jedoch bleibt die Anlage außer Funktion. Personen kamen durch diesen Unfall nicht zu Schaden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Es wurden Ermittlungen auf Grund der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen, eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

