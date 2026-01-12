PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Von Fahrbahn abgekommen +++ Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Von Fahrbahn abgekommen,

Bundesstraße 455 bei Oberursel, Sonntag, 11.01.2025, 22.25 Uhr

(da)Am Sonntagabend ist ein Auto bei Oberursel von der Fahrbahn abgekommen. Ursächlich hierfür waren wohl einsetzende Glätte und vorangegangener Drogenkonsum. Gegen 22.25 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem BMW die Bundesstraße 455 von Oberursel in Richtung Oberstedten. Als er auf die B 456 abfahren wollte, verlor er im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Straßengraben. Dabei beschädigte er eine Straßenlaterne sowie ein Verkehrsschild. Der BMW war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich zudem der Verdacht, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Er musste noch auf der Polizeistation eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

2. Leichtverletzte nach Auffahrunfall,

Landesstraße 3057 bei Friedrichsdorf, Sonntag, 11.01.2026, 13.50 Uhr

(da)Bei einem Auffahrunfall in Friedrichsdorf wurde am Sonntag eine Frau leicht verletzt. Gegen 13.50 Uhr fuhren eine 39-jährige Renault-Fahrerin und eine 23-jährige Seat-Fahrerin hintereinander auf der Landesstraße 3057 von Rosbach kommend in Richtung Köppern. An der Kreuzung zur L 3041 wollten beide nach rechts in Richtung Wehrheimer Kreuz abbiegen. Hier bremste die Renault-Fahrerin verkehrsbedingt ab, wo ihr die Seat-Fahrerin auffuhr. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt, beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die 39-Jährige zog sich beim Aufprall leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

