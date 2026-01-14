PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Wohnhaus +++ Fußgänger bei Unfall verletzt +++ Geparkter Pkw beschädigt - Verursacher flüchtig

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus,

Schmitten-Brombach, Treisberger Weg, Freitag, 19.12.2025, 08:00 Uhr bis Dienstag, 13.01.2026, 11:00 Uhr

(ro)Zwischen Freitagmorgen, 19.12.2025 und Dienstagvormittag, 13.01.2026, sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Schmitten-Brombach eingestiegen. Die Täter näherten sich im genannten Zeitraum dem Grundstück im Treisberger Weg und hebelten ein Souterrainfenster auf. So ins Innere gelangt, durchsuchten sie sämtliche Wohnräume. Ob auch etwas entwendet wurde, steht zum Berichtszeitpunkt noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

2. Fußgänger bei Unfall verletzt,

Friedrichsdorf, Prof.-Wagner-Straße, Dienstag, 13.01.2026, 18:55 Uhr

(ro)In Friedrichsdorf ist am Dienstagabend ein Fußgänger bei einem Unfall verletzt worden. Ein 79-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes gegen 18:55 Uhr in den Kreisverkehr in der Prof.-Wagner-Straße von der Hugenottenstraße aus kommend in Richtung Veilchenweg ein. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen 29-jährigen Fußgänger, der den dortigen Zebrastreifen überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen der Fußgänger verletzt wurde und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

3. Geparkter Pkw beschädigt - Verursacher flüchtig, Bad Homburg, Mariannenweg, Dienstag, 13.01.2026, 11:50 Uhr bis 13:15 Uhr

(ro)In Bad Homburg kam es am Dienstag zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher. Die Besitzerin hatte ihren schwarzen Nissan C13 zwischen 11:50 Uhr und 13:15 Uhr auf einem Parkplatz im Mariannenweg in Höhe der Hausnummer 4 abgestellt. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass der Nissan im Bereich der Beifahrerseite von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt worden war. Die Verursacherin oder der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den hinterlassenen Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell