POL-HG: Motorrad geklaut +++ Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten +++ mehrere Einbrüche +++ Wechselfallendiebstahl +++ Diebstahl aus Briefkasten+++

1. Motorrad geklaut und Spritztour gemacht

Samstag, den 17.01.2026, 02:57 Uhr

Friedrichsdorf-Seulberg, Gladiolenweg

(wö) Am Samstagmorgen wurde in Friedrichsdorf aus einer offenen Tiefgarage im Gladiolenweg ein Motorrad entwendet und mit diesem herumgefahren. Eine aufmerksame Streife der Polizeistation Bad Homburg bemerkte im Bereich des Sportparks, in größerer Entfernung, ein Zweirad welches Richtung Feld fuhr. Eine beabsichtigte Kontrolle war nicht mehr möglich, da nur noch ein auf dem Boden liegendes Motorrad aufgefunden werden konnte. Der oder die unbekannten Fahrer hatten bereits das Weite gesucht. Ermittlungen beim Besitzer des Motorrades ergaben, dass dieser sein nicht gesichertes Zweirad in einer unverschlossenen Tiefgarage abgestellt hatte. Das Motorrad wurde durch den Besitzer wieder nach Hause verbracht. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Personen geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer: 06172-1200

2. Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Samstag, 17.01.2026, 13:49 Uhr

Bad Homburg Ober-Erlenbach

(wö) Am Samstag kam es mittags auf der Vilbeler Straße zwischen Ober- und Nieder-Erlenbach in Höhe der Einmündung in Richtung Karben zu einem folgenschweren Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 72-jähriger Fahrzeugführer aus Dieburg fuhr mit seinem Opel von Ober-Erlenbach Richtung Nieder-Erlenbach und wollte nach links in Richtung Karben abbiegen. Dort übersah er einen entgegenkommenden grauen Mazda einer 35-jährigen Fahrerin und ihrer 71-jährigen Beifahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher sowie die zwei aus Karben stammenden Frauen verletzt. Alle drei Personen wurden in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Untersuchung verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden von 17000,- EUR.

3. Einbruch in Einfamilienhaus

Samstag, 17.01.2026, 13:00 Uhr bis Sonntag, 18.01.2026, 01:45 Uhr

Bad Homburg Ober-Eschbach, Mayrhofener Weg

(wö) Zwischen Samstagmittag und dem frühen Sonntagmorgen haben unbekannte Täter ein Einfamilienhaus in Bad Homburg Ober-Eschbach im Visier gehabt. Zunächst wurde das rückwärtig gelegene Gartentor aufgebrochen. Dann machten sich die Täter an der Terrassentür zu schaffen und öffneten diese gewaltsam. Das gesamte Haus wurde durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500,-EUR.

Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer: 06172-1200 entgegen.

4. Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Freitag, 16.01.2026, 17:00 Uhr bis Samstag, 17.01.2026, 09:00 Uhr

Wehrheim-Obernhain, Mühlenweg

(nb) Zwischen Freitagabend, 16.01.2026 und Samstagmorgen, 17.01.2026 haben Einbrecher versucht in ein Wohnhaus in Wehrheim-Obernhain einzubrechen. Die Täter näherten sich im genannten Zeitraum dem Wohnhaus im Mühlenweg und versuchten die Haustür aufzuhebeln. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter von der Tat ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06081) 9208-0 an die Polizeistation Usingen zu wenden.

5. Wechselfallendiebstahl

Freitag, 16.01.2026, 11:00 Uhr

Oberursel, Vorstadt

(as) Am Freitag, den 16.01.2026 kam es in der Oberurseler Vorstadt zu einem Wechselfallendiebstahl. Die 79-jährige Geschädigte wurde zunächst von einer männlichen Person gefragt, ob sie ihm Geld wechseln könnte. Während sie daraufhin im Münzfach ihrer Geldbörse nach Kleingeld suchte, wollte der Unbekannte das Münzgeld in ihre Geldbörse legen. Im Anschluss stellte die Geschädigte fest, dass aus ihrer Geldbörse 100,00 Euro fehlten. Der männliche Täter mit ausländischem Erscheinungsbild soll ca. 190 cm groß gewesen sein und eine sportliche Statur gehabt haben. Er war ca. 35-40 Jahre alt, hatte einen dunklen Schnurrbart und trug eine Lederjacke.

Sollten sie Beobachtungen gemacht haben, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation in Oberursel unter 06171/6240-0 in Verbindung.

6. Diebstahl aus Briefkasten

Samstag, 10.01.2026, 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr Oberursel, Im Breul

(as) Am Samstag, den 10.01.2026 verschaffte sich zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr eine unbekannte Person Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Breul in Oberursel und begab sich dort zu den Briefkästen der Hausbewohner. Einen der Briefkästen öffnete die Person gewaltsam und entwendete einen darin befindlichen Briefumschlag mit einer größeren Summe Bargeld. Am Briefkasten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50,00 Euro.

Sollten sie Beobachtungen gemacht haben, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation in Oberursel unter 06171/6240-0 in Verbindung.

