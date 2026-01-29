PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW beschädigt - Täter ermittelt

Schifferstadt (ots)

Am Mittwochmittag (28.01.26) gegen 12:00 Uhr teilte eine 61-jährige Frau der Polizei mit, dass ihr Auto gerade durch eine männliche Person zerkratzt wurde. Der Mann konnte wenig später in der Herzog-Otto Straße festgestellt und kontrolliert werden. Aufgrund der Personenbeschreibung der Zeugin, konnte der 45-jährige zweifelsfrei als Täter identifiziert werden. Der Tatverdächtige, welcher der Polizei einschlägig bekannt ist, wurde für polizeiliche Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Im Anschluss der Maßnahmen durfte der 45-jährige diese wieder verlassen. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

