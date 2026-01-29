Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beleidigung zum Nachteil zweier Mitarbeiter des Frankenthaler Bürgerservice

Frankenthal (ots)

Im Bürgerservice der Stadtverwaltung Frankenthal am Rathausplatz kam es am gestrigen Mittag gegen 12:00 Uhr zu einem Zwischenfall mit einem aggressiven Besucher. Der Mann hatte die Ausstellung eines Personalausweises beantragt, weigerte sich jedoch, die hierfür anfallende Gebühr zu entrichten. Infolge dessen geriet der spätere Beschuldigte so in Rage, dass er zwei anwesende Mitarbeitende der Stadtverwaltung beleidigte. Diese verständigten daraufhin die Polizei.

Eine kurze Zeit später eintreffende Streife stellte den Mann vor Ort fest und führte eine Kontrolle durch. Nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme wurde ihm für den restlichen Tag ein Platzverweis erteilt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

