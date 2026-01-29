PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beleidigung zum Nachteil zweier Mitarbeiter des Frankenthaler Bürgerservice

Frankenthal (ots)

Im Bürgerservice der Stadtverwaltung Frankenthal am Rathausplatz kam es am gestrigen Mittag gegen 12:00 Uhr zu einem Zwischenfall mit einem aggressiven Besucher. Der Mann hatte die Ausstellung eines Personalausweises beantragt, weigerte sich jedoch, die hierfür anfallende Gebühr zu entrichten. Infolge dessen geriet der spätere Beschuldigte so in Rage, dass er zwei anwesende Mitarbeitende der Stadtverwaltung beleidigte. Diese verständigten daraufhin die Polizei.

Eine kurze Zeit später eintreffende Streife stellte den Mann vor Ort fest und führte eine Kontrolle durch. Nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme wurde ihm für den restlichen Tag ein Platzverweis erteilt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Niklas Böckly

Telefon: 06233 313-3205
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 14:01

    POL-PDLU: Verkehrsunfall - Alkoholisierte Autofahrerin

    Limburgerhof (ots) - Am Mittwochabend (28.01.26) gegen 20:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Neuhofener Straße/Woogstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrern. Eine 41-jährige übersah den von rechts kommenden 18-jährigen Autofahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Im Verlauf der Unfallaufnahme zeigte die 41-jährige Anzeichen für Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 14:00

    POL-PDLU: Verkehrsunfall - eine leicht verletzte Person

    Waldsee (ots) - Am Mittwochabend (28.01.26) gegen 19:00 Uhr kam es auf der K30 bei Waldsee zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Motorradfahrerin. Beim Überholvorgang streifte die 27-jährige Autofahrerin die 23-jährige Motorradfahrerin, weshalb diese ins straucheln kam und in den angrenzenden Grünstreifen fiel. Durch den Sturz erlitt die 23-jährige Verletzungen am Bein. Zur weiteren ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 13:59

    POL-PDLU: PKW beschädigt - Täter ermittelt

    Schifferstadt (ots) - Am Mittwochmittag (28.01.26) gegen 12:00 Uhr teilte eine 61-jährige Frau der Polizei mit, dass ihr Auto gerade durch eine männliche Person zerkratzt wurde. Der Mann konnte wenig später in der Herzog-Otto Straße festgestellt und kontrolliert werden. Aufgrund der Personenbeschreibung der Zeugin, konnte der 45-jährige zweifelsfrei als Täter identifiziert werden. Der Tatverdächtige, welcher der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren