Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Waldsee (ots)

Am Donnerstagmorgen (29.01.26) gegen 06:40 Uhr kam es in Waldsee an der K13 zur Auffahrt zur B9 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr direkt weiter, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Verletzt wurde die 55-jährige Fahrerin nicht. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000EUR. Nach Zeugenaussagen konnte an dem Morgen ein Kennzeichen an der Unfallörtlichkeit festgestellt werden. Die Polizei konnte das Kennzeichen wenig später nicht mehr auffinden. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem bislang unbekannten Auto sowie zu dem Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

