POL-PDLU: Blutprobe - Mann fährt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit dem Auto
Schifferstadt (ots)
Am Donnerstagmittag (29.01.26) gegen 13:10 Uhr kontrollierte die Polizei einen Autofahrer in der Lillengasse. Im Verlauf der Verkehrskontrolle zeigte der 27-jährige Fahrer Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Der Polizei gegenüber gab er an, dass er zuletzt vor drei Wochen Cannabis konsumiert hätte. Ein freiwillig durchgeführter Urin-Test verlief positiv auf THC. Im Anschluss wurde ihm auf der Polizeidienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.
