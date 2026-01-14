Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert E-Scooterfahrer ohne Versicherung
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Dienstag (13.01.2026) war ein 32-Jähriger mit seinem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz auf der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs.
Eine Polizeistreife kontrollierte gegen 12:30 Uhr den 32-jährigen Fahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass am E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.
Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.
Der Fahrer besitzt die kosovarische Staatsangehörigkeit.
