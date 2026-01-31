PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrug durch "Falsche Polizeibeamte"

Hanhofen/Dudenhofen (ots)

Am Freitag kam es in Hanhofen und Dudenhofen zu einer Serie von betrügerischen Anrufen. Die Täter nutzten dabei die Masche der "Falschen Polizeibeamten": Sie gaben am Telefon vor, von der Polizei Speyer zu sein und berichteten von vermeintlichen Einbrüchen in der unmittelbaren Nachbarschaft. Unter dem Vorwand, die Wertsachen der Angerufenen seien zu Hause nicht mehr sicher und müssten durch die Polizei dokumentiert sowie in Sicherheit gebracht werden, versuchten sie, die Bürger zur Herausgabe von Vermögenswerten zu bewegen. Während die meisten Angerufenen das betrügerische Vorgehen erkannten und die Gespräche sofort beendeten, war die Masche in einem Fall in Hanhofen erfolgreich. Eine 67-jährige Frau wurde so unter Druck gesetzt, dass sie Bargeld und Schmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrags an einen unbekannten Abholer übergab. Präventionshinweise der Polizei: - Die Polizei wird Sie niemals telefonisch über Ihre Vermögensverhältnisse ausfragen oder die Herausgabe von Wertsachen zur "Sicherung" fordern. - Beenden Sie solche Gespräche sofort und legen Sie den Hörer auf. - Übergeben Sie niemals Geld oder Schmuck an Personen, die Sie nicht kennen. - Informieren Sie bei verdächtigen Anrufen umgehend die Polizei über den Notruf 110. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die am Freitag im Bereich Hanhofen oder Dudenhofen beobachtet wurden, nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter der Tel.-Nr. 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-103 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

