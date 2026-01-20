Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Goldfarbener Sprinter entwendet

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben zwischen Sonntag, 18. Januar, 19 Uhr und Montag, 19. Januar, 9 Uhr einen Mercedes Sprinter im Stadtteil Am Wasserturm gestohlen.

Die Fahrerin hatte den Wagen eigenen Angaben zufolge abends auf der Franziskanerstraße geparkt. Am nächsten Morgen habe sie ihn dort nicht mehr auffinden können.

Der Mercedes Sprinter ist goldfarben und hat das amtliche Kennzeichen SHK-MW 42.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell