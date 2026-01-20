PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Goldfarbener Sprinter entwendet

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben zwischen Sonntag, 18. Januar, 19 Uhr und Montag, 19. Januar, 9 Uhr einen Mercedes Sprinter im Stadtteil Am Wasserturm gestohlen.

Die Fahrerin hatte den Wagen eigenen Angaben zufolge abends auf der Franziskanerstraße geparkt. Am nächsten Morgen habe sie ihn dort nicht mehr auffinden können.

Der Mercedes Sprinter ist goldfarben und hat das amtliche Kennzeichen SHK-MW 42.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 11:44

    POL-MG: 16-jähriger Fußgänger von Auto angefahren | Zeugen gesucht

    Mönchengladbach (ots) - Am vergangenen Montag, 19. Januar, ist im Westend ersten Erkenntnissen zufolge ein Fußgänger von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Ein 16-Jähriger war gegen 7.40 Uhr zu Fuß auf der Bahnstraße unterwegs. Als er gerade von der Bushaltestelle aus die Straßenseite ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:38

    POL-MG: Spontanversammlung am Montagabend

    Mönchengladbach (ots) - Am Montagabend, 19. Januar 2026, kam es in der Innenstadt von Mönchengladbach zu einer Spontanversammlung mit kurdischem Bezug. Gegen 20.30 Uhr versammelten sich rund 80 Teilnehmende im Bereich des Europaplatzes. Hintergrund der Versammlung waren aktuelle politische Entwicklungen und Auseinandersetzungen im Nahen Osten, die landesweit Anlass für ähnliche Kundgebungen gaben. Um 21.15 Uhr ging ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 12:31

    POL-MG: Zeugen gesucht: Unfallflucht nach Zusammenstoß

    Mönchengladbach (ots) - An der Kreuzung Odenkirchener Straße / Scharmannstraße ist es am Samstag, 17. Januar zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben. Ein 19-jähriger E-Scooterfahrer war eigenen Angaben zufolge gegen 17.15 Uhr auf dem Radweg der Odenkirchener Straße in Richtung Odenkirchen unterwegs, als der Fahrer eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren