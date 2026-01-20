Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 16-jähriger Fußgänger von Auto angefahren | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Montag, 19. Januar, ist im Westend ersten Erkenntnissen zufolge ein Fußgänger von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Ein 16-Jähriger war gegen 7.40 Uhr zu Fuß auf der Bahnstraße unterwegs. Als er gerade von der Bushaltestelle aus die Straßenseite über den Fußgängerüberweg in Richtung Kabelstraße wechseln wollte, sei zeitgleich ein rotes Auto von der Kabelstraße kommend nach links in die Bahnstraße abgebogen. Die Fußgängerampel zeigte zu diesem Zeitpunkt nach Aussage des 16-Jährigen Grün an. Der Autofahrer habe ihn beim Abbiegen am Arm touchiert und sei von der Unfallstelle geflüchtet, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Der Fußgänger beschrieb den Autofahrer wie folgt: Der Mann ist circa 30 bis 40 Jahre alt, hatte einen dunklen Bart, dunkelbraune Haare und trug eine Hellblaue Winterjacke.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

