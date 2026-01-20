PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Spontanversammlung am Montagabend

Mönchengladbach (ots)

Am Montagabend, 19. Januar 2026, kam es in der Innenstadt von Mönchengladbach zu einer Spontanversammlung mit kurdischem Bezug.

Gegen 20.30 Uhr versammelten sich rund 80 Teilnehmende im Bereich des Europaplatzes. Hintergrund der Versammlung waren aktuelle politische Entwicklungen und Auseinandersetzungen im Nahen Osten, die landesweit Anlass für ähnliche Kundgebungen gaben.

Um 21.15 Uhr ging die Kundgebung in einen Aufzug über. Etwa 140 Personen zogen über die Bismarck- und Hindenburgstraße bis zum Alten Markt und anschließend zurück zum Ausgangspunkt. Dort löste sich die Versammlung gegen 22.15 Uhr selbstständig auf.

Die Polizei begleitete die Versammlung lageangepasst. Der Verlauf gestaltete sich grundsätzlich friedlich und nahezu störungsfrei. Lediglich am Alten Markt kam es zu einer Störung von außen durch Schmährufe einer einzelnen, bislang unbekannten Person. Die Einsatzkräfte nahmen hierzu eine Strafanzeige auf. (et)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29-10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 12:31

    POL-MG: Zeugen gesucht: Unfallflucht nach Zusammenstoß

    Mönchengladbach (ots) - An der Kreuzung Odenkirchener Straße / Scharmannstraße ist es am Samstag, 17. Januar zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben. Ein 19-jähriger E-Scooterfahrer war eigenen Angaben zufolge gegen 17.15 Uhr auf dem Radweg der Odenkirchener Straße in Richtung Odenkirchen unterwegs, als der Fahrer eines ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:23

    POL-MG: Grauer Toyota in Odenkirchen-Mitte gestohlen

    Mönchengladbach (ots) - Zwischen Donnerstag, 15. Januar, 22 Uhr und Samstag, 17. Januar, 11 Uhr ist an der Wiedemannstraße am katholischen Friedhof Odenkirchen ein Toyota Auris gestohlen worden. Der Halter hatte seinen Wagen eigenen Angaben zufolge abends auf dem Parkstreifen am Friedhof abgestellt. Am nächsten Morgen habe er ihn dort nicht mehr auffinden können. Der Toyota hat die Farbe Grau. Das amtliche Kennzeichen ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 13:49

    POL-MG: Diebstahl in Tiefgarage: Duo bringt 84-Jährigen um hohen Bargeldbetrag

    Mönchengladbach (ots) - Am Donnerstag, 15. Januar, ist es gegen 11.23 Uhr zu einem Diebstahl eines hohen Bargeldbetrages in einer Tiefgarage an der Limitenstraße in Rheydt gekommen. Nach Aussage des 84-Jährigen, sei er an diesem Tag bei seinem Kreditinstitut gewesen, um dort Bargeld abzuholen, welches er in seiner Jackentasche verstaute. Als er kurze Zeit später zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren