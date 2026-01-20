Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Spontanversammlung am Montagabend

Mönchengladbach (ots)

Am Montagabend, 19. Januar 2026, kam es in der Innenstadt von Mönchengladbach zu einer Spontanversammlung mit kurdischem Bezug.

Gegen 20.30 Uhr versammelten sich rund 80 Teilnehmende im Bereich des Europaplatzes. Hintergrund der Versammlung waren aktuelle politische Entwicklungen und Auseinandersetzungen im Nahen Osten, die landesweit Anlass für ähnliche Kundgebungen gaben.

Um 21.15 Uhr ging die Kundgebung in einen Aufzug über. Etwa 140 Personen zogen über die Bismarck- und Hindenburgstraße bis zum Alten Markt und anschließend zurück zum Ausgangspunkt. Dort löste sich die Versammlung gegen 22.15 Uhr selbstständig auf.

Die Polizei begleitete die Versammlung lageangepasst. Der Verlauf gestaltete sich grundsätzlich friedlich und nahezu störungsfrei. Lediglich am Alten Markt kam es zu einer Störung von außen durch Schmährufe einer einzelnen, bislang unbekannten Person. Die Einsatzkräfte nahmen hierzu eine Strafanzeige auf. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell