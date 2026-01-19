PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Grauer Toyota in Odenkirchen-Mitte gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Zwischen Donnerstag, 15. Januar, 22 Uhr und Samstag, 17. Januar, 11 Uhr ist an der Wiedemannstraße am katholischen Friedhof Odenkirchen ein Toyota Auris gestohlen worden.

Der Halter hatte seinen Wagen eigenen Angaben zufolge abends auf dem Parkstreifen am Friedhof abgestellt. Am nächsten Morgen habe er ihn dort nicht mehr auffinden können.

Der Toyota hat die Farbe Grau. Das amtliche Kennzeichen lautet MG-VM 82.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

