Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Grauer Toyota in Odenkirchen-Mitte gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Zwischen Donnerstag, 15. Januar, 22 Uhr und Samstag, 17. Januar, 11 Uhr ist an der Wiedemannstraße am katholischen Friedhof Odenkirchen ein Toyota Auris gestohlen worden.

Der Halter hatte seinen Wagen eigenen Angaben zufolge abends auf dem Parkstreifen am Friedhof abgestellt. Am nächsten Morgen habe er ihn dort nicht mehr auffinden können.

Der Toyota hat die Farbe Grau. Das amtliche Kennzeichen lautet MG-VM 82.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell