POL-MG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jährigen
Mönchengladbach (ots)
Die 12-Jährige, die seit dem 14. Januar aus einer Wohngruppe in Mönchengladbach abgängig war, konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen.
Die Polizei Mönchengladbach bedankt sich für Ihre Unterstützung. (lh)
