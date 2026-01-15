PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

Die 12-Jährige, die seit dem 14. Januar aus einer Wohngruppe in Mönchengladbach abgängig war, konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen.

Die Polizei Mönchengladbach bedankt sich für Ihre Unterstützung. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

