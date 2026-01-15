Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 12-Jährigen

Mönchengladbach (ots)

Die 12-Jährige, die seit dem 14. Januar aus einer Wohngruppe in Mönchengladbach abgängig war, konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen.

Die Polizei Mönchengladbach bedankt sich für Ihre Unterstützung. (lh)

