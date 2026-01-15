Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei fasst Tatverdächtigen nach Raub | Staatsanwaltschaft ordnet U-Haft an

Mönchengladbach (ots)

Nachdem ein 29-jähriger Mönchengladbacher am Dienstag, 14. Januar, einen 24-Jährigen in seiner Wohnung ausgeraubt haben soll, sitzt er jetzt in Untersuchungshaft.

Die Polizei wurde am Dienstag gegen 15.45 Uhr zu einem Einsatz an der Volksgartenstraße gerufen. Dort trafen die Einsatzkräfte auf einen verletzten 24-Jährigen. Der Mönchengladbacher war eigenen Angaben zufolge an seiner Wohnungstür von zwei Bekannten überrascht worden, weil er ihnen noch Geld schulde. Einer von beiden, ein 29-jähriger, polizeibekannter Mönchengladbacher, habe ihn dann in der Wohnung mehrere Male geschlagen und ihm unter anderem sein Handy gestohlen. Im Anschluss seien die Tatverdächtigen geflüchtet.

Unterstützende Beamte der Bereitschaftspolizei konnten die beiden Verdächtigen kurze Zeit später in der Nähe des Berufskollegs stellen, vorläufig festnehmen und ins Polizeigewahrsam bringen.

Die Ermittler prüften in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach in Frage kommende Haftgründe. Am Folgetag führten sie die Tatverdächtigen einem Haftrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete für den 29-Jährigen Untersuchungshaft an. Seine 43-jährige Begleiterin wurde wegen fehlender Haftgründe wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell