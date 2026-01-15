PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwarzer Audi in Hardt-Mitte entwendet

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl eines schwarzen Audi A3 geben können.

Der Wagen muss laut Aussage der Halterin zwischen Dienstag, 13. Januar, 19.30 Uhr und Mittwoch, 14. Januar, 13 Uhr entwendet worden sein. Sie habe den Audi abends auf der Straße Am Brandhügel auf dem Mittelstreifen geparkt und verschlossen, ihn am nächsten Mittag aber nicht mehr dort vorfinden können.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Audi A3 in der Farbe Schwarz. Das amtliche Kennzeichen lautet ERK-TZ 246. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

