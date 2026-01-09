POL-E: Essen: 30-jähriger Sascha F. vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe
Essen (ots)
45326 E.- Altenessen-Süd: Seit vorgestern (7. Januar) wird der 30-jährige Sascha F. vermisst. Der junge Mann wurde zuletzt an seiner Wohnanschrift in Altenessen-Süd gesehen.
Er ist ca. 175 cm groß und schlank. Sascha F. hat braune Augen und schwarze Haare. Er befindet sich derzeit in einem psychischen Ausnahmezustand. Ein Foto von ihm finden Sie unter folgendem Link:
https://polizei.nrw/fahndung/191274
Falls Sie Hinweise zum Aufenthaltsort des 30-Jährigen haben, melden Sie diese bitte sofort unter 110 bei der Polizei Essen./SyC
