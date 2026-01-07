POL-E: Oberhausen: Unbekannter zeigt Hitlergruß - Fotofahndung
Essen (ots)
46045 OB.-Altstadt-Mitte: Am 6. September vergangenen Jahres zeigte ein Unbekannter auf der Marktstraße/Elsässer Straße den Hitlergruß, die Polizei fahndet nun mit Fotos nach ihm.
Der Unbekannte hielt sich in der Nähe mehrerer Parteistände auf und zeigte dort den Hitlergruß. Außerdem soll er antisemitische Äußerungen gerufen haben.
Bilder und eine Beschreibung des Unbekannten finden Sie in unserem Fahndungsportal:
https://polizei.nrw/fahndung/190976
Der Staatschutz ermittelt. Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de
https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F
Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell