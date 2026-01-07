Polizei Essen

POL-E: Oberhausen: Unbekannter zeigt Hitlergruß - Fotofahndung

Essen (ots)

46045 OB.-Altstadt-Mitte: Am 6. September vergangenen Jahres zeigte ein Unbekannter auf der Marktstraße/Elsässer Straße den Hitlergruß, die Polizei fahndet nun mit Fotos nach ihm.

Der Unbekannte hielt sich in der Nähe mehrerer Parteistände auf und zeigte dort den Hitlergruß. Außerdem soll er antisemitische Äußerungen gerufen haben.

Bilder und eine Beschreibung des Unbekannten finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/190976

Der Staatschutz ermittelt. Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell