Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - böswillige Alarmierung in der Nacht

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden in der Nacht zum Mittwoch um 04:19 Uhr durch ihren digitalen Meldeempfänger aus den Betten geholt. Es ging zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb im Altenhofer Weg. Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Durch eine unbekannte Person wurde ein Druckknopfmelder eingeschlagen, obwohl keine Gefahr vorlag. Die Einsatzstelle wurde an einen Verantwortlichen übergeben und die Polizei hat die Ermittlungen zu einem Verursacher aufgenommen. Die Kräfte der Feuerwehr, sowie des Rettungsdienstes konnten den Einsatz nach rund 40 Minuten beenden.

