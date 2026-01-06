Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte schlagen 23-Jährigen nieder und verletzen ihn schwer - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid:

In der Nacht von 19.12. auf den 20.12.2025 schlugen mehrere bislang unbekannte Personen einen 23-jährigen Essener auf der Rüttenscheider Straße / Wegener Straße. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

An dem frühen Samstagmorgen, gegen 2:30 Uhr, hielt sich der 23-Jährige mit zwei Freunden vor einem Kiosk im Bereich der Rüttenscheider Straße / Wegener Straße auf. Dort kamen die jungen Männer mit einer mehrköpfigen Personengruppe in ein Gespräch, aus dem sich eine verbale Auseinandersetzung entwickelte. Im weiteren Verlauf schlug eine unbekannte Person dem Essener von hinten gegen den Kopf, sodass dieser zu Boden stürzte. Anschließend schlugen und traten mehrere junge Männer aus der Gruppe auf den am Boden liegenden Mann ein.

Als einer der Freunde des 23-Jährigen einschritt, flüchtete die Personengruppe fußläufig in Richtung Martinstraße. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der alarmierten Polizei verlief ohne Erfolg.

Kräfte des Rettungsdienstes sowie eine Notärztin behandelten den 23-Jährigen noch vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt lagen nach erster Einschätzung lediglich leichtere Verletzungen im Bereich des Knies vor. Im Rahmen der späteren Ermittlungen, erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass die Verletzungen des jungen Mannes schwerwiegender als bis dahin angenommen sind. Nach aktuellen medizinischen Erkenntnissen muss davon ausgegangen werden, dass der 23-Jährige möglicherweise dauerhafte Einschränkungen durch die Verletzung tragen wird. Auf Grund dessen wird der Sachverhalt mittlerweile als schwere Körperverletzung bewertet.

Zwei der männlichen Täter beschrieb ein Zeuge als etwa 16 bis 20 Jahre alt und rund 1,75 bis 1,85 Meter groß mit südländischem Erscheinungsbild. Beide sollen schwarze, lockige Haare gehabt haben. Zur Tatzeit trugen beide Männer eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose.

Unabhängig davon beschrieb der 23-Jährige zwei männliche Tatverdächtige, die einen Oberlippenbart sowie einen Bart am Kinn getragen haben sollen. Einer der beiden soll kurze Haare gehabt haben und von kleiner Statur gewesen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich in der Personengruppe auch zwei Frauen, die sich allerdings an den körperlichen Übergriffen nicht beteiligten. Eine der Frauen soll dunkle, lange Haare gehabt haben.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen und/oder zu den Frauen machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

