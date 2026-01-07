Polizei Essen

POL-E: Essen: 81-Jähriger Essener verstirbt nach einer Körperverletzung auf einem Spielplatz - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45127 E.-Ostviertel: Am 3. November vergangenen Jahres wurde ein damals 80-jähriger Essener auf einem Spielplatz an der Hofterbergstraße im Zuge eines Streits mit Jugendlichen niedergeschlagen. Der Mann starb einige Wochen später im Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es am 3. November gegen 13:00 Uhr zwischen dem damals 80-jährigen Rentner und einer Gruppe Jugendlicher zu einer verbalen Auseinandersetzung auf dem Spielplatz zwischen der Frida-Levy-Gesamtschule und der Münsterschule. Im weiteren Verlauf schlugen die Jugendlichen auf den Mann ein, wodurch dieser zu Boden fiel. Ein Zeuge rief damals einen Rettungswagen für den schwer verletzten 80-jährigen Mann. Die Rettungskräfte brachten ihn umgehend in ein Krankenhaus. Einige Wochen später verstarb der Mann an den Folgen der Körperverletzung. Erst durch das dann eingeleitete Todesermittlungsverfahren erfuhr die Polizei von der Körperverletzung am 3. November.

Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Essen ermittelt das Polizeipräsidium Essen wegen Körperverletzung mit Todesfolge.

Die Polizei Essen sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den bislang unbekannten Tatverdächtigen geben können. Sollten Sie sachdienliche Angaben machen können, melden Sie sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

