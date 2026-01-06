Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: 60-jähriger Pedelecfahrer nach Unfall mit Pkw schwer verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt I: Am Montagmorgen (5. Januar) kam es im Kreuzungsbereich Eppinghofer Straße / Am Löwenhof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem KIA Rio und einem Pedelec. Der 60-jährige Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 8:35 Uhr fuhr ein 84-jähriger Mülheimer mit seinem KIA Rio auf der Eppinghofer Straße in Fahrtrichtung Mülheimer Innenstadt. In Höhe der Straße Am Löwenhof setzte er zum Abbiegen nach links in Richtung einer Parkplatzzufahrt am Hauptbahnhof an. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr zeitgleich ein 60-jähriger Mülheimer mit seinem Pedelec die Eppinghofer Straße aus Richtung Innenstadt kommend und überquerte den Bereich der dortigen Fußgängerampel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Pedelec.

Der 60-Jährige verletzte sich durch den Unfall schwer und wurde durch Kräfte des Rettungsdienstes zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wenn Sie gegen 8:30 Uhr im Bereich der Eppinghofer Straße / Am Löwenhof waren und den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

