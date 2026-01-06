Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter überfällt Tankstelle und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Essen (ots)

45309 E.-Katernberg: Am Montagabend (5. Januar) hat ein Unbekannter eine Tankstelle an der Huestraße überfallen. Er forderte einen Mitarbeiter auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben und floh anschließend. Die Polizei bittet um Hinweise. Gegen 19:45 Uhr betrat der unbekannte Mann den Verkaufsraum der Tankstelle an der Huestraße und ging direkt hinter den Verkaufstresen. Dort forderte er den 21-jährigen Kassierer in sehr schlechtem und kaum verständlichem Deutsch auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben. Der 21-Jährige weigerte sich zunächst. Daraufhin wiederholte der Unbekannte seine Forderung und griff mit einer Hand in seine Westentasche. Da der Kassierer fürchtete, dass der Mann bewaffnet sein könnte, öffnete er die Kasse und gab dem Verdächtigen das darin befindliche Bargeld. Der Mann beschwerte sich noch, dass es so wenig Geld sei (ein kleiner dreistelliger Betrag) und verließ dann die Tankstelle. Anschließend ging er zu Fuß über die Huestraße in Richtung Dornbuschhegge. Die alarmierte Polizei suchte in der Umgebung nach dem Verdächtigen, konnte ihn aber nicht finden. Der Unbekannte soll etwa 45 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß und von stämmiger Statur sein. Er habe ein "südländisches Erscheinungsbild" und schwarze Haare. Bei der Tat trug er einen grauen Jogginganzug, eine schwarze Weste und eine graue Schiebermütze. Der Verdächtige sprach nur sehr schlecht und teilweise unverständlich Deutsch. Außerdem könnte es sein, dass er psychisch krank ist. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /bw

