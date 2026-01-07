Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter verletzt 34-Jährigen mit Stichwaffe - 1. Folgemeldung - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 15. Dezember wurde ein 34-jähriger Mann aus Herne von einem Unbekannten mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Zunächst ging die Polizei Essen von einem versuchten Tötungsdelikt auf dem Essener Weihnachtsmarkt aus. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht auf dem Weihnachtsmarkt, sondern bei einer Auseinandersetzung in Kray verletzt wurde, über die wir ebenfalls bereits berichteten.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannter-verletzt-34-jaehrigen-auf-weihnachtsmarkt-mit-stichwaffe

Die Pressemitteilung zu der Auseinandersetzung in Kray finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/24-jaehriger-mit-stichwaffe-verletzt

In den ersten Vernehmungen gaben der 34-Jährige sowie weitere Zeugen an, dass es auf dem Weihnachtsmarkt Essen zu einer Auseinandersetzung mit einem Unbekannten kam, bei welcher der Essener mit einem Messer verletzt worden sei.

Die umfangreichen Ermittlungen führten zu vermehrten Widersprüchen in den Schilderungen der Beteiligten. In erneuten Vernehmungen stellte sich dann heraus, dass es sich bei dem Tatort nicht um den Weihnachtsmarkt handelt, sondern der 34-Jährige an der Auseinandersetzung in Kray beteiligt war. Dort wurde er durch einen 27-Jährigen mutmaßlich mit einer Stichwaffe verletzt und suchte von dort das Krankenhaus in Herne auf.

Der 27-jährige Essener mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am 2. Januar durch die Ermittler festgenommen und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde darüber hinaus noch ein 25-Jähriger Essener mit deutscher und libanesischer Staatsangehörigkeit von einem bis jetzt unbekannten Begleiter des 34-jährigen mit einer Stichwaffe verletzt.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar und Teil der weiteren Ermittlungen. /hey

