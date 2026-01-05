Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit Gefahrstoffzug

Sperrung AS Diez in FR Frankfurt am Main

BAB 3, Görgeshausen (ots)

Aktuell kam es im Bereich der AS Diez zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Gefahrstoffzuges. Dieser kam alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanke. Hierdurch riss einer der Dieseltanks der Zugmaschine auf. Es kam zu Dieselaustritt auf die Fahrbahn. Der Tankauflieger mit dem Gefahrstoff wurde nicht beschädigt, sodass hier keine Gefahr für den fließenden Verkehr bestand. Aktuell ist die AS Diez in Richtung Frankfurt am Main aufgrund des Dieselaustritts komplett gesperrt. Die BAB 3 ist hier aber für den durchgehenden Verkehr aus Richtung Montabaur auf dem linken und mittleren Fahrstreifen befahrbar. Feuerwehr und Autobahnmeisterei sind entsprechend mit Reinigungsarbeiten beschäftigt. Zu Personenschaden kam es durch den Verkehrsunfall nicht. Die Anschlussstelle Diez wird für die Zeit der Reinigung gesperrt bleiben.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell