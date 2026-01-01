Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Abschlussmeldung zu schwerem Verkehrsunfall auf der BAB61, Fahrtrichtung Süden, zwischen AD Bad Neuenahr-Ahrweiler und AD Sinzig

Grafschaft (ots)

Am 01.01.2026 gegen 00:16 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB61, Fahrtrichtung Koblenz, zwischen Dreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler und Dreieck Sinzig.

Den Ermittlungen zufolge fuhr ein 49-jähriger Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw auf einen vorausfahrenden Pkw mit zwei Personen besetzt auf, sodass dieser sich am Standstreifen überschlug und im Bankett zum Stehen kam.

Der 49-jährige Fahrzeugführer wurde schwerverletzt -aber nicht lebensbedrohlich- und die beiden Insassen des anderen unfallbeteiligten Fahrzeugs leichtverletzt durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen, es wurde ein Gutachter hinzugezogen.

An beiden Pkw entstand Totalschaden und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Richtungsfahrbahn Süden war im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme sowie Bergungs- und Reinigungsarbeiten für ca. vier Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, Feuerwehr, die Autobahnmeisterei Mendig sowie die Autobahnpolizei Mendig.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell