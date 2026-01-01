PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Abschlussmeldung zu schwerem Verkehrsunfall auf der BAB61, Fahrtrichtung Süden, zwischen AD Bad Neuenahr-Ahrweiler und AD Sinzig

Grafschaft (ots)

Am 01.01.2026 gegen 00:16 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB61, Fahrtrichtung Koblenz, zwischen Dreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler und Dreieck Sinzig.

Den Ermittlungen zufolge fuhr ein 49-jähriger Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw auf einen vorausfahrenden Pkw mit zwei Personen besetzt auf, sodass dieser sich am Standstreifen überschlug und im Bankett zum Stehen kam.

Der 49-jährige Fahrzeugführer wurde schwerverletzt -aber nicht lebensbedrohlich- und die beiden Insassen des anderen unfallbeteiligten Fahrzeugs leichtverletzt durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen, es wurde ein Gutachter hinzugezogen.

An beiden Pkw entstand Totalschaden und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Die Richtungsfahrbahn Süden war im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme sowie Bergungs- und Reinigungsarbeiten für ca. vier Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, Feuerwehr, die Autobahnmeisterei Mendig sowie die Autobahnpolizei Mendig.

Rückfragen bitte an:

Past Mendig
Berenz, PHK
02652-97950

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren