POL-VDKO: *Pressenachtragsmeldung* Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Sattelzug - verletzte Person entfernt sich von Unfallörtlichkeit

Montabaur (ots)

Ergänzend zu der bereits erfolgten Presseerstmeldung liegen, trotz sofort eingeleiteter, intensiver und länderübergreifender Fahndungsmaßnahmen keine Hinweise zu dem Fahrzeug oder der verletzten Person vor.

Der Unfallhergang dürfte sich wie folgt ereignet haben: Aus bislang unklaren Gründen trat der Fahrzeugführer aus seinem, auf dem Seitenstreifen stehenden Fahrzeug, als Fußgänger auf die Fahrbahn und wurde hier trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung durch einen Sattelzug erfasst. Die verletzte Person stieg anschließend wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Zum Verletzungsgrad und -bild liegen hiesiger Dienststelle keine Erkenntnisse vor.

Entsprechende bundesweite Anfragen sind bereits ergangen.

