Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: *Presseerstmeldung* Verkehrsunfall mit Personenschaden - Verletzter Fahrzeuführer setzt Fahrt fort

Montabaur (ots)

Am 31.12.2025 wurde der Polizeiautobahnstation Montabaur gegen 07:50 Uhr eine Person auf der Fahrbahn der BAB 3 in Höhe des Autobahnkilometers 83,4 in Fahrtrichtung Frankfurt gemeldet. Zudem stünde ein Pannen-PKW in selber Höhe auf dem Seitenstreifen. Unmittelbar darauf teilte die Integrierte Leitstelle mit, dass es zu einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und der Person gekommen sei. Die Person habe sich nach der Kollision jedoch blutend in den auf dem Seitenstreifen stehenden PKW gesetzt und sei davongefahren. Aktuelle Fahndungsmaßnahmen nach der verletzten Person sind eingeleitet.

Es wird zum aktuellen Zeitpunkt gebeten von Presseanfragen abzusehen. Eine Pressenachtragsmeldung folgt.

