Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 48, Rettungshubschrauber im Einsatz

Masburg (ots)

Am Mittwoch, 24.12.2025, kam es gegen 16:20 Uhr auf der BAB 48 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen der Anschlussstelle Laubach und dem Parkplatz Martental zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 29jährige Fahrerin aus dem Raum Trier kam nach aktuellem Ermittlungsstand aufgrund starken Seitenwindes mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. Vor Ort befanden sich der Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber, die Freiwillige Feuerwehr, sowie die Polizeiautobahnstation Mendig. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die Richtungsfahrbahn Koblenz kurzfristig voll und im weiteren Verlauf der rechte Fahrstreifen für ca. eine Stunde gesperrt.

