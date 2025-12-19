Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Wildunfall auf der BAB 3 sorgt für zweistündige Vollsperrung der Hauptfahrbahn

Hümmerich (ots)

Am 18.12.2025 gegen 21:35 Uhr kollidierte ein PKW auf der BAB 3, Fahrtrichtung Köln, in Höhe des Parkplatzes "Epgert" mit einem Wildschwein. Hierdurch wurden alle drei Richtungsfahrbahnen stark verunreinigt. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt.

Die Hauptfahrbahn musste infolgedessen zwecks Fahrbahnreinigung für ca. 2 Stunden voll gesperrt und der Verkehrs über den angrenzenden Parkplatz geleitet werden. Die Autobahnmeisterei wurde hierzu mit der Reinigung beauftragt.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell