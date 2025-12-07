Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Bendorf (BAB48)

Montabaur (BAB3) - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Trunkenheitsfahrt

Bendorf (BAB48) - Montabaur (BAB3) (ots)

Am 06.12.2025, gegen 21:35 Uhr, verunfallte ein 29 Jahre alter Mann aus der VG Höhr-Grenzhausen mit seinem Pkw Seat in der Anschlussstelle Bendorf, als dieser die BAB48 aus Richtung Trier kommend verlassen wollte um auf die B42 aufzufahren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6500EUR geschätzt. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Um 03:20 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeiautobahnstation Montabaur eine 25 Jahre alte Frau aus Koblenz, die mit ihrem Pkw Skoda die BAB3 in Richtung Köln befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab 0,76 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell